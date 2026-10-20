（华盛顿综合讯）美国总统特朗普表态，愿在下个月赴华与俄罗斯总统普京和中国国家主席习近平会面，重点讨论无核化，也可能谈及俄乌战争。美俄中三大巨头会晤的可能性引发基辅焦虑，担忧被排除在和平谈判之外。

特朗普星期一（10月19日）在白宫外对记者说：“我们举行会谈，是为了讨论核武器与无核化。如果习主席想举行会谈，我就会参加。我相信我们也会讨论贸易等其他事项。”

知情者透露，白宫过去几周都在讨论美俄中三方领导人会面的可能性，11月18日至19日在深圳举行的亚太经合组织（APEC）峰会是个可能时机。

《华尔街日报》星期日（18日）引述知情人士报道，普京10月9日与特朗普通话时提议，通过俄美中三方会面共同推动俄乌和平协议。克里姆林宫随后提出在深圳会晤。不过，发言人佩斯科夫星期一强调，有关三方会面及议程，目前尚无实质信息，也未达成任何协议。

中国外交部发言人毛宁也称，目前并没有相关信息可提供。

即使三国领导人最终会面，核军控谈判始终存在明显分歧。特朗普希望中国加入美俄核军控谈判，但中国外交部上周重申，中国的核力量与美俄不在同一个量级，现阶段要求中方参与三边核裁军谈判，既“不公平、不合理，也不可行”。

至于特普习会晤是否会将俄乌战争列入议程，特朗普说，愿意会面，主要不是为了乌克兰，“因为俄罗斯在乌克兰问题上表现还不错”。但实际上俄罗斯近几个月来持续加大对乌克兰的袭击力度。

军援与情报共享起争执 美乌关系趋紧

特朗普近期与普京达成柴油供应协议，并豁免部分对俄制裁，引发泽连斯基批评。面对质疑，特朗普星期一再抨击泽连斯基，称“是时候让其他人代表乌克兰谈判了”。

美乌双方针对军援和情报共享的争执也逐渐浮上台面。

泽连斯基星期一会见美国国会代表团时，批评美方的一些决定“令人费解”。他说，五角大楼仍在拖延交付欧洲伙伴已付款购买的导弹，其中一批正等待美国战争部长赫格塞斯签字批准。此外，欧洲多个国家已准备从库存中调拨爱国者拦截导弹，但仍未获得美国批准。

泽连斯基还说，乌克兰过去一周三次未收到伙伴例行提供的袭击预警，全球首富马斯克旗下的星链及军用版星盾（Starshield）卫星系统的使用也受到限制。他指这些情况显示美方或已作出放缓援助的政治决定。

针对泽连斯基的说法，美方否认调整对乌情报共享，特朗普也否认曾下令降低星盾网速。

泽连斯基定于星期二（20日）前往奥斯陆，与美国特使威特科夫会谈，寻求修复美乌关系。会前，他已向美国国务卿鲁比奥提出恢复卫星服务和加快导弹交付的要求。