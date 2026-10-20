意大利示威活动持续蔓延，米兰爆发暴力冲突及商店抢劫事件，政府准备部署500名军人协助维持治安。

法新社报道，意大利内阁预计星期二（10月20日）开会批准向米兰派兵，并赋予暂时支援警方的军人执法权力。

米兰上星期六（17日）及星期天（18日）连续两天爆发警民冲突，示威者以年轻人为主，数百人被捕，数十名警员受伤。

市内多家商店遭洗劫，部分奢侈品牌本周暂停营业，或撤下橱窗陈列商品并加强保安。当地预计星期六（24日）还会举行示威。

意大利副总理萨尔维尼形容这些冲突“可耻”，并说内阁将宣布一系列即时措施，包括部署军队。

防长克罗塞托星期一（19日）也表明，希望内阁批准赋予军人类似执法人员的权限。

政府同时考虑扩大打击措施，包括限制公共集会、放宽拘留未成年人的规定，以及加重对他们的家长的处罚。

总理梅洛尼星期六谴责暴力示威者是利用抗议制造混乱、攻击执法人员的“暴徒”。

她在社交平台X发文说：“示威是权利，但摧毁我们的城市不是。”

意大利近期全国各地爆发的示威主要由中学生、大学生、农民和卡车司机发起，旨在抗议生活成本上涨。