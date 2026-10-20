（帕克城/华盛顿综合电）美国总统特朗普面对支持率屡创新低的困局，试图将法国大规模示威浪潮与移民问题画上等号，借此捞取政治资本。他警告美国选民，除非共和党在中期选举中获胜，否则法国骚乱的情景就会在美国上演。

特朗普星期一（10月19日）在堪萨斯州一场选举群众大会上，将法国骚乱归咎于回教移民。他说：“我们不会让这种事在这个国家发生。当你在法国看到（教堂的）尖塔着火，四处都燃起熊熊烈火，记得，这就是极端的‘民主党蠢蛋’（Dumocrats）要在美国复制的。”

同天早前，特朗普先是在自己社媒贴文宣称：“法国已被移民占据了。他们必须赶紧关闭边境！”过后，他在白宫受访时又向记者叙述，自己很久以前就曾警告法国总统马克龙说：“你们在法国犯下大错，让全世界所有人都进来......巴黎很快就会变成一座回教城市。”

法国这场多年来罕见的骚乱，主要的抗议诉求是教育等公共领域长年资金匮乏以及生活费高涨等，于上周末迅速恶化，在多地演变成暴力破坏和纵火事故。

这让特朗普逮到机会，在美国中期选举最后两周的竞选冲刺期，将事件炒作成他此前三届总统选举都反复利用来煽动右翼选民的移民课题。

不只特朗普，副总统万斯上周六（17日）也在社媒贴文说：“西方自由主义者将第三世界引进了法国……他们忽视了同化和相容等根本问题。”

不过，皮尤研究中心本月的民调发现，82%的美国选民最为重视经济课题，比率远高于重视移民课题的59%和种族相关课题的36%。政治分析人士认为，这类煽动性策略虽然在2024年总统选举获得成功，但美国选民如今想听的未必是这些。

正在南卡罗来纳州观察选战的华盛顿智库“德国马歇尔基金会”（The German Marshall Fund）高级学者林特茨尼希（JC Lintzenich）告诉法新社，当地的选战广告都聚焦在医疗保健等本地课题。

约翰霍普金斯大学外交政策教授瓦伊斯（Justin Vaisse）同样认为，特朗普将美国的身份政治论述与法国当前骚乱联系起来，不会为共和党“争取到额外一张选票”，不过估计仍可将“让美国再次伟大”（MAGA）的“基本盘选票动员起来”。

特朗普执政满意度跌至31%任内新低

路透社与益普索星期一最新发布的民调显示，美国民众对特朗普施政表现的满意度比两周前又掉了1个百分点至31%，创两届总统任内新低。

若当下便举行投票，约47%注册选民会投选民主党，以12个百分点领先共和党，比两周前的7个百分点差距又进一步扩大。这是中期选举周期最大的差距，或有望推助民主党一举拿下参众两院的控制权。

最新民调显示，不认同特朗普治理经济表现的美国民众约68%，包括37%自认为共和党人的选民。