法国上周末大规模示威引发的骚乱中，一座拥有逾140年历史的市政厅遭纵火焚毁，警方星期二逮捕一名涉嫌与极左派运动有关的男嫌犯。

法新社报道，位于法国中部利摩日（Limoges）的市政厅建于1883年，星期六（17日）在骚乱中遭大火吞噬，屋顶及钟楼倒塌，成为这轮暴力事件的象征之一。

法国各地当天举行示威，抗议生活费高涨及学校教育条件欠佳等问题，部分示威演变成暴力冲突。

利摩日检察官办公室说，警方星期二（10月20日）在附近的瓦勒迪苏瓦尔（Val d’Issoire）逮捕一名约40岁的男子。

知情人士透露，嫌犯与极左派运动有关，此前已被当局列为潜在安全威胁监控对象。

法国警方下属的反恐部门（SDAT）已介入调查。司法部长达尔马宁星期一（19日）说，反恐检察官将决定是否把市政厅纵火案列为恐怖袭击调查。

达尔马宁指出，若反恐检察官接手案件，意味着当局认为市政厅遭破坏可能涉及有组织的恐怖活动。

利摩日右翼市长盖兰（Guillaume Guerin）批评警方资源不足，未能有效阻止暴徒，并要求中央政府拨款数百万欧元重建市政厅。他直言“国家失职”。

总理勒科尔尼预计星期五（23日）前往利摩日视察。

当局指出，约5000人参加上星期六在利摩日举行的示威，其中700人被列为激进且极端暴力人士。星期天（18日）晚间，另有约7000人上街，谴责此前发生的暴力事件。