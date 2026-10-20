（伦敦综合电）美国科技巨头谷歌位于伦敦的欧洲数据中心星期二发生严重网络故障，导致多项谷歌云服务中断，英国数码银行Revolut及其他金融机构和网站也传出服务异常。

法新社报道，谷歌星期二（10月20日）在服务状态网站发布通告说，伦敦数据中心所在的欧洲西部二区（europe-west2）出现错误率上升及间歇性网络连接故障，事故于格林尼治时间星期二上午6时08分（新加坡时间下午2时08分）开始。

英国数码银行Revolut证实，多项服务受到影响。知情人士指出，问题与谷歌云服务故障有关。

Revolut发言人说，公司发现问题后已着手修复，并向受影响客户致歉。他强调，“所有客户的资金和数据都是安全的”。

网络故障监测网站Downdetector也收到数百起用户报告，称英国劳埃德银行（Lloyds）、汇丰银行（HSBC）、房地产网站Rightmove及英国皇家邮政（Royal Mail）等机构的服务异常。

谷歌说，工程团队仍在调查故障原因，但尚未说明事故缘由。