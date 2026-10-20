朝鲜领导人金正恩近日被传突发脑出血、送往中国北京医院后死亡，相关消息在海外社交媒体迅速扩散。朝鲜官方媒体星期二（10月20日）公开金正恩携夫人李雪主及女儿金珠爱出席活动的照片，间接驳斥毫无根据的死亡传闻。

英国《太阳报》和美国《纽约邮报》20日报道，近日社媒平台X流传金正恩因突发脑出血昏倒，被紧急送往北京一家医院救治后死亡的消息。

报道称，传闻源于旅居美国、自称中国民主党主席的异议人士谢万军。他19日在X发文声称，金正恩因脑出血昏迷，鉴于朝鲜医疗条件落后，被紧急送往北京救治，但最终不治身亡。

部分帖文甚至声称，金正恩死后由妹妹金与正而非女儿金珠爱掌权，中国则为支持金珠爱接班，向平壤派遣9000名军人。不过，这些说法均未提供任何可信证据。

据报道，谢万军过去也曾散播中国国家主席习近平去世及使用替身等未经证实的消息，其言论可信度受到质疑。

就在传闻持续发酵之际，朝中社和朝鲜中央电视台20日报道，金正恩19日携夫人李雪主及女儿金珠爱，在平壤参观“2026全国皮衣、鞋展”。

朝鲜官媒同时刊登一家三口参观展厅的照片，包括金正恩查看女装外套、儿童鞋等商品的画面。外媒分析认为，朝鲜此时公开金正恩最新活动照片，可能意在平息外界对其健康状况的猜测。

金正恩的健康状况长期受到国际社会关注。韩国国家情报院9月30日向国会报告称，金正恩体重约140公斤，属于严重肥胖，心血管疾病风险较高。

类似传闻并非首次出现。2020年，金正恩一度被传接受心血管手术后病危甚至死亡，但他随后公开露面，证实相关死讯不实。

此次传闻同样缺乏可靠证据，而朝鲜最新公布的公开活动照片，也再次显示有关金正恩死亡的消息并无事实依据。