（巴黎综合电）经历周末的暴力骚乱后，法国多地周一实施局部宵禁，夜间秩序大致恢复平静。不过，抗议团体称将坚持抗争，并准备在本周六发起新一轮示威活动。

法国首都巴黎、东南部城市里昂、北部城市里尔、南部海滨城市尼斯等地，从周一晚至周二上午实施局部宵禁，以保护商户安全。

其中，里尔和尼斯的宵禁只适用于未成年人。在巴黎，周末发生骚乱的共和国广场及遭到抢掠的莱阿勒（Les Halles）购物区，从当地时间周一晚上11时（新加坡时间周二凌晨5时）至周二早上6时实施宵禁；市中心其他几个区域也禁止非法集会。

法国总理勒科尔尼周一早些时候呼吁地方政府视情况实施局部宵禁，并表明必要时将宣布国家进入紧急状态。

他周二在社媒平台X上写道：“针对性的宵禁促使昨晚局势重归平静……今晚，我们将视各地局势需要决定是否实施新的宵禁。这些决定将根据实地情况，由各地省长与市长协调后作出。”

勒科尔尼承诺，政府将从周末的示威与混乱中吸取教训，并强调自己恢复秩序的决心坚定不移。

法政府分别与多方代表紧急会谈 抗议团体号召周六再示威

法国政府周二召开新一轮紧急会议，包括与各大社媒平台代表举行会谈。据悉，勒科尔尼周三（21日）将会见工会代表，周四（22日）与各政党开会。

法国警方周二证实，夜里全国各地并未发生重大事件。不过，这样的平静可能只是暂时的。

一些抗议团体已号召于本周六（24日）再度上街示威。法国工会则呼吁于11月5日举行罢工，以抗议政府削减预算，并要求提高工资。

法国主要学生联合会UNEF誓言继续向总统马克龙领导的政府施压，直至当局着手整顿千疮百孔且经费匮乏的教育体系。

这波大规模示威于9月中旬由学生运动引发，之后演变为全国性的民怨大爆发，加入的是对物价飞涨、医疗和住房等问题不满的群体。

上周末，部分地区的示威活动酿成暴力骚乱，造成近1000名安全部队人员受伤。有至少3000家商店遭到破坏，损失金额高达数亿欧元。

法国司法部长达尔马宁周二说，周末被捕者中已有149人被收监候审。他此前一晚说，约有2500人仍被扣留问话。

多国提醒赴法公民提高警惕

目前没有外国人在法国示威中受伤的报告，但美国以及欧洲和亚洲多国都建议赴法公民提高警惕。

美国国务院周一呼吁美国人避免前往法国各大城市的示威地区。意大利、捷克、丹麦、瑞典等欧洲国家也敦促公民避开示威地区或人多的地方。

中国提醒赴法公民提高风险意识，加强安全防范，避免前往游行示威区域。马来西亚也建议公民考虑推迟非必要的法国行程，直至当地局势好转。

示威潮或提振极右翼总统候选人勒庞声势

法国明年举行总统选举，当前示威潮激化了紧张的政治氛围，并可能进一步提振极右翼总统候选人勒庞的声势。

勒庞在法治与治安议题上持强硬立场，目前已在民调中遥遥领先其他对手。马克龙阵营的前议员莫罗告诉路透社：“勒庞无须再花一分钱竞选。如今摆在她面前的路不仅畅通无阻，简直就是一条六车道的高速公路。”