朝鲜威胁在韩朝边境增派战术打击力量，并考虑恢复对韩扩音器广播后，韩国军方星期二（10月20日）警告，若朝鲜进一步挑衅，将坚决反制，不排除恢复对朝扩音器广播。

这是自2000年以来，朝鲜首次主动预告可能恢复对韩扩音器广播。分析人士警告，双方持续军事对峙，增加边境擦枪走火的风险。

韩国国防部20日发表声明，对朝鲜劳动党总务部长金与正将韩军正当防御措施定性为挑衅，并以军事威胁加剧紧张局势表示严正关切。

国防部强调，韩军在军事分界线（MDL）附近实施警告广播和警告射击，是为阻止朝军越界、驱离越界人员而采取的正当防御措施。若朝鲜以此为借口进一步挑衅，韩军将坚决反制。

针对朝鲜可能恢复对韩扩音器广播，国防部官员说，韩方有必要采取相应措施，不排除任何应对手段，包括重启对朝扩音器广播。

韩国联合参谋本部议长陈永承当天视察中部前线军团司令部，检查军事戒备态势。他指出，朝鲜在军事分界线以南埋设地雷，导致韩军官兵严重受伤，明显违反停战协定，并要求前线部队加强非军事区（DMZ）的军事应对能力。

此前，金与正19日发表谈话，指责韩军在朝军加固边境的“边境要塞化”作业期间进行警告广播和警告射击，并威胁增派战术打击力量及恢复对韩扩音器广播。她声称，韩军自8月1日至10月17日累计实施2870次警告广播及201次警告射击。

朝鲜自2024年4月起，持续在边境地区埋设地雷、设置障碍物。韩军指出，朝鲜今年已投入多达7000名人员施工，朝军越过军事分界线约50次。

9月21日，韩国西部前线非军事区发生地雷爆炸，造成三名韩军官兵受伤。韩军与联合国军司令部联合调查认定，爆炸由朝军在军事分界线以南埋设的地雷引起，但朝鲜否认责任。

韩国李在明政府去年6月上台后，主动停止对朝扩音器广播，朝鲜随后也停止对韩噪音广播。如今朝鲜再度威胁恢复广播，使韩方推动的对朝缓和政策面临新考验。韩国统一部呼吁双方通过沟通缩小对军事分界线的认知分歧。

分析人士警告，若双方相继恢复扩音器广播，边境紧张局势恐进一步升级。

韩国统一研究院高级研究委员洪珉指出，若朝鲜采取军事回应的门槛低于韩军现行交战规则，即使韩军依照既定程序应对，也可能引发冲突。

曾任联合国军司令部官员的迈克尔·博萨克也警告，朝军可能将韩军警告射击误判为实际攻击，进而开火还击，导致边境冲突升级。