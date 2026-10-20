俄罗斯扩大对乌克兰能源基础设施的袭击范围，从东部和中部延伸至此前未遭攻击的西部地区，导致多地停电。

路透社报道，乌克兰能源部副部长涅克拉索夫星期二（10月20日）说，俄军持续蓄意且有系统地攻击乌克兰能源设施，最新袭击波及中部基洛沃格勒州（Kirovohrad）、西部利沃夫、日托米尔、罗夫诺（Rivne）、捷尔诺波尔（Ternopil）和赫梅利尼茨基州（Khmelnytsky），以及南部敖德萨州，造成部分地区停电。

乌克兰最大私营能源公司DTEK指出，俄军连夜袭击敖德萨州三处能源设施，导致3万2700户家庭仍然断电。

俄罗斯本月在寒季来临前恢复大规模攻击乌克兰发电厂及输电系统。泽连斯基上星期天（18日）指出，自美国总统特朗普宣布俄乌实施“能源停火”以来，俄军一周内仍数十次袭击乌克兰能源、石油及天然气设施。

乌克兰此前表示愿意实施能源设施停火，同时要求盟友提供更多防空导弹，拦截俄军弹道导弹。

另一方面，特朗普近期放宽对俄罗斯的制裁，并多次批评泽连斯基，导致美乌关系恶化。

美国国务卿鲁比奥星期二承认，欧洲为乌克兰采购的一批美国防空导弹可能尚未交付，但否认华盛顿蓄意损害乌克兰利益。

乌克兰总统泽连斯基星期二在社媒发文称，他当天与美国国务卿鲁比奥通电话，双方就“星链”和“星盾”卫星通信系统的使用等重要问题进行了“实质性对话”和“建设性讨论”。

泽连斯基称，通话聚焦三大核心问题，即乌方急需弹道导弹拦截弹，恢复俄罗斯弹道导弹来袭预警，乌军使用的“星链”和“星盾”卫星通信系统需要恢复运行速度。他对鲁比奥“愿意提供帮助”的明确立场表示感谢。

与此同时，泽连斯基星期二前往挪威，准备与美国特使威特科夫会面，争取改善美乌关系。

克里姆林宫则说，希望尽快安排威特科夫与俄罗斯总统普京会面，显示美方特使可能在会晤泽连斯基后前往俄罗斯。