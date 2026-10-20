美国国务卿鲁比奥说，印度在能源进口多元化方面取得显著进展，美印贸易谈判也已接近完成，仅剩少数问题有待解决，双方有望很快宣布达成协议。

法新社报道，鲁比奥星期二（10月20日）抵达印度金融中心孟买，展开为期三天的访问。这是他今年第二次正式访印，旨在缓解两国贸易紧张关系，并深化能源合作。

鲁比奥告诉记者，印度多次表明希望实现能源供应多元化，这是一项明智决定。

他说：“这不是一朝一夕就能做到的事，但我认为印度在这方面已取得显著进展，我们乐见其成。”

印度是俄罗斯石油的主要进口国。美国总统特朗普去年4月发动关税战以来，美印关系持续受到贸易争端困扰。

美国此前通过法律，允许对购买俄罗斯石油的国家征收高达100%的关税。不过，特朗普上周签署行政命令，豁免实施相关制裁。

美印今年2月达成临时贸易协议，旨在降低美国对印度商品征收的关税，但美国最高法院数天后推翻特朗普依据《国际紧急经济权力法》实施的大规模对等关税，使协议生效时间增添变数，双方此后持续谈判。

印度财长西塔拉曼本月曾说，谈判已进入难以进一步让步的阶段。

不过，鲁比奥星期二对谈判前景表示乐观。他说：“我们非常、非常接近达成协议。我认为，除了尚未正式签署，我们已经不能更接近了。”

他指出，目前仅剩少数问题需要解决，希望很快公布好消息，之后由两国领导人签署协议。