美国副总统万斯表明，不会跟随总统特朗普公开支持以色列总理内坦亚胡，强调自己无意介入以色列选举，将专注于美国中期选举。

法新社报道，万斯星期一（10月19日）接受记者哈尔佩林访问时说：“我不是反对支持他，也不是赞成支持他。我不会介入以色列选举。”

他补充说：“我支持的是美国候选人，目前专注的是美国中期选举。”

特朗普上星期天（18日）公开表态支持政治盟友内坦亚胡。内坦亚胡正寻求在10月27日举行的以色列国会选举中连任总理。

万斯对以色列选举保持距离，与他此前对待欧洲选举的做法形成对比。

今年4月匈牙利国会选举前，他曾亲赴布达佩斯支持时任总理欧尔班。他也曾公开支持德国极右翼政党德国选择党，并于去年会见该党党魁魏德尔。

万斯被广泛视为可能在2029年接替特朗普的共和党政治人物。据报道，他曾反对美国与以色列联手对伊朗发动战争，但其后转而为军事行动辩护。

今年6月，美伊达成短暂的停火协议后，万斯也曾严厉批评不满协议的以色列官员，提醒他们不应攻击以色列仅存的强大盟友美国。