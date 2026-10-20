法国政府宣布，将出动军队支援警方，应对本周末新一轮示威，并在巴黎实施临时安全限制，禁止公众携带汽油及烟火等物品，以防上周末的暴力骚乱重演。

综合法新社和路透社报道，法国内政部长努涅斯（Laurent Nunez）星期二（10月20日）在国民议会说，政府将部署“哨兵行动”（Sentinelle）部队，接替警方执行部分安全任务，以便警察及宪兵能够专注于维持示威现场秩序。

总理勒科尔尼同日在国会强调，星期六（24日）示威期间的警力部署将是“大规模的”，政府目标是迅速恢复秩序。他坦言，警方上周末应对示威的部署“过于静态，机动性不足”。

与此同时，巴黎警方星期二宣布，在大巴黎地区实施临时禁令，禁止公众携带装有汽油或燃气的罐装及瓶装容器，以及烟火爆竹等物品。禁令持续至星期四（22日）。

警方也禁止民众在高中或大学周边一个街区范围内穿戴头盔等防护装备。

法国上周末多地示威演变成严重骚乱，警方与蒙面青年发生冲突。部分示威者穿戴头盔、护目镜、手套及防毒面具。