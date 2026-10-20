英国哈里王子说，希望与父亲英国国王查尔斯三世及其他王室成员和解，修复多年来紧张的家庭关系。

现年42岁的哈里近日与妻子梅根及两名子女迁回英国。他接受《GQ》杂志访问时说：“世界上发生了这么多事情，最重要的是和解。”

哈里与梅根2020年卸下王室职务，移居美国加利福尼亚州，此后多次公开批评英国王室，导致家庭关系破裂。他多年来几乎没有与哥哥威廉王子交谈，直到最近才重新与父亲见面。

哈里说，外界关注王室家庭纠纷，是因为许多人都有类似经历，包括兄弟姐妹不和，以及子女与父母关系破裂。

他认为，自己的和解努力或许能鼓励其他人修复家庭关系。

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他说：“有些人不希望和解成功，但我希望能够成功。”

哈里的发言人随后澄清，这番话并非针对威廉或其他王室成员。

哈里坦言，过去的伤痕可能永远存在，但他希望鼓励所有人放下过去。

他说：“世界上已经有太多纷争，人们生活中也有太多烦恼，没必要再继续纠缠家庭问题。这不值得。”

谈及返回英国的原因，哈里说，让子女在英国上学对他意义重大。

他透露，两名孩子入学已有两个星期，非常喜欢新学校，也因此获得不同的生活体验。

哈里也希望改善与英国媒体的紧张关系。他过去曾因媒体报道提起多起诉讼，这也是他当年离开英国的部分原因。

他说，过去有些法律斗争不可避免，但希望各方如今能够翻过这一页，放下旧有分歧，为更大的共同利益努力。