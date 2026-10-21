美特使将与普京会晤 特朗普敦促基辅结束战争
10月20日，乌克兰总统泽连斯基、挪威首相斯特勒和芬兰总统斯图布在奥斯陆就乌克兰局势举行会晤后，共同召开新闻发布会。 （法新社）
美国特使威特科夫将在星期三（10月21日）与俄罗斯总统普京会面。此前，威特科夫在挪威与乌克兰总统泽连斯基举行了会谈。美国总统特朗普则说，乌克兰是时候结束战争了。
路透社报道，一名美国官员透露，乌克兰在奥斯陆会谈中提出了新的想法和建议。挪威和芬兰领导人，以及欧洲和北约代表也参与了会谈。与会者在协调对俄接触方式方面取得了“实质性进展”。
这名不愿具名的官员说，会谈讨论了“全面和平框架的关键要素”，包括对乌克兰的安全保障、战后经济计划，以及更广泛的欧洲安全架构。
泽连斯基在奥斯陆会谈结束后举行的记者会上说，他讨论了类似北约第五条款的安全保障。根据这项条款，对一个北约成员国的攻击将被视为对所有成员国的攻击。
他说：“我感谢美方再次强调，他们的安全保障将非常有力。”
泽连斯基重申，乌克兰希望在乌俄美三国领导人举行的三方会议上，讨论结束战争的关键问题。
挪威首相斯特勒在记者会上说，奥斯陆会谈取得了良好且具有建设性的成果。芬兰总统斯图布说：“我认为，（和平）进程已经重回正轨。”
华盛顿否认蓄意阻碍乌克兰的战争行动。不过，特朗普多次斥责泽连斯基，并呼吁撤换他。
特朗普星期二（20日）敦促乌克兰通过达成协议结束战争，并称莫斯科希望尽快达成协议。他告诉记者：“乌克兰必须有意愿结束这场战争。”
特朗普还暗示，俄罗斯在战场上占据上风，因为“俄罗斯是一台庞大的机器——它们只是不停地向前推进，而这正是它们一直在做的。它们已经占领了大片土地。”