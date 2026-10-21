美国特使威特科夫将在星期三（10月21日）与俄罗斯总统普京会面。此前，威特科夫在挪威与乌克兰总统泽连斯基举行了会谈。美国总统特朗普则说，乌克兰是时候结束战争了。

路透社报道，一名美国官员透露，乌克兰在奥斯陆会谈中提出了新的想法和建议。挪威和芬兰领导人，以及欧洲和北约代表也参与了会谈。与会者在协调对俄接触方式方面取得了“实质性进展”。

这名不愿具名的官员说，会谈讨论了“全面和平框架的关键要素”，包括对乌克兰的安全保障、战后经济计划，以及更广泛的欧洲安全架构。

泽连斯基在奥斯陆会谈结束后举行的记者会上说，他讨论了类似北约第五条款的安全保障。根据这项条款，对一个北约成员国的攻击将被视为对所有成员国的攻击。

他说：“我感谢美方再次强调，他们的安全保障将非常有力。”

泽连斯基重申，乌克兰希望在乌俄美三国领导人举行的三方会议上，讨论结束战争的关键问题。

挪威首相斯特勒在记者会上说，奥斯陆会谈取得了良好且具有建设性的成果。芬兰总统斯图布说：“我认为，（和平）进程已经重回正轨。”

华盛顿否认蓄意阻碍乌克兰的战争行动。不过，特朗普多次斥责泽连斯基，并呼吁撤换他。

特朗普星期二（20日）敦促乌克兰通过达成协议结束战争，并称莫斯科希望尽快达成协议。他告诉记者：“乌克兰必须有意愿结束这场战争。”

特朗普还暗示，俄罗斯在战场上占据上风，因为“俄罗斯是一台庞大的机器——它们只是不停地向前推进，而这正是它们一直在做的。它们已经占领了大片土地。”