据伊朗国家电视台报道，伊朗安全委员会秘书礼萨伊星期二（10月20日）告诉到访的巴基斯坦陆军参谋长穆尼尔，德黑兰不会允许任何核材料运出境外。

法新社报道，伊朗最高国家安全委员会秘书礼萨伊说：“哪怕是一丁点浓缩核材料，也不会离开伊朗。这些材料是伊朗人民的重要资产和国家财富，应该留在国内使用。”

“在美国采取建立信任的措施之前，双方不会展开谈判。这个过程必须从满足伊朗提出的条件开始。”

伊朗总统佩泽希齐扬在与穆尼尔会面时，也拒绝在美国威胁下进行谈判。穆尼尔此行是为了重新推动伊朗与美国就达成和平协议进行谈判。

佩泽希齐扬说：“美国必须先解除威胁和制裁，之后我们才能展开对话。”

他说：“如今，我们国家不信任美国。伊朗人民认为，如果我们参与谈判，美国就会再次攻击我们。”

伊朗首席谈判代表、国会议长卡利巴夫也向穆尼尔表达了类似立场。

卡利巴夫说：“我们没有什么话要说。除非美国满足七项条件，否则无法赢得伊朗的信任。威胁和军事演习无法影响伊朗的战略决策”。

伊朗提出的要求包括中东地区全面停火、解冻伊朗被冻结在海外的资产，以及解除针对伊朗石油业的制裁。

伊朗此前一直坚持，不会将浓缩至60%的核材料交给任何国家。这一浓缩水平已接近制造原子弹所需的90%。不过，伊朗曾暗示，可能在本国境内稀释这些核材料。

美国及其盟友多次对伊朗实施制裁，指责伊朗企图制造核武器。德黑兰长期否认这一指控。