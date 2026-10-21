美国国务院说，特朗普政府第二任期以来已吊销超过30万份美国签证。

路透社报道，美国国务院8月10日发布的最新数据曾显示，自特朗普于2025年1月开启第二任期以来，政府已吊销超过17.5万份签证。

美国国务院发言人皮戈特星期二（10月20日）在X上公布最新数据时说，特朗普政府“以历史上任何一届政府都无法比拟的速度，吊销了更多签证”。

皮戈特说，政府对持签证在美国逗留期间违法、实施欺诈或危害美国国家安全的外国人“采取零容忍态度”。

人权倡导者尤其谴责政府吊销参与亲巴勒斯坦示威活动的外国人的签证。此外，一些外国人因在社交媒体上评论保守派评论员查理·柯克遭枪杀一事，也被吊销签证。

除了遣返外国示威者，特朗普政府还加强了对移民和签证申请者的社交媒体审查。

人权倡导者说，政府以国家安全为由打压批评者，并利用个别欺诈案件作为证据，扩大对特定移民群体的打击，例如明尼苏达州的索马里裔美国人社区。

特朗普在2024年竞选总统时承诺遏制非法移民，同时也提高了合法移民的门槛，例如对某些工作签证征收高额费用。