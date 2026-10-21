（悉尼彭博电）澳大利亚正致力于组建一个全球性国家联盟，旨在向Meta等科技巨头施压，要求他们减少网络危害。

澳洲通信部长韦尔斯接受彭博新闻社访问时说，这个联盟可以借鉴澳洲拟定的模式，强制全球大型企业采取措施保护儿童。儿童如今面对日益增多的网络危害，从色情、暴力内容，到网络不法分子以及“深度伪造”技术，不一而足。

澳洲政府上周提出一项广泛的立法草案，要求从社交媒体平台到人工智能（AI）聊天机器人的数码服务提供商，在产品设计之初就将安全措施纳入其中。

韦尔斯说，她希望利用这项新立法，与其他国家共同建立一套基本的在线安全标准，特别是在保护儿童方面。

韦尔斯透露，她已经与马来西亚、菲律宾、新西兰、加拿大、瑞典、英国等国的相关负责人进行讨论。未来几周，她还将与更多国家的代表展开对话。

韦尔斯说：“这些公司是全球资源最雄厚、势力最强大的企业。我们需要全球各地的立法者联合起来，共同应对这些巨头。”

澳洲于近一年前率先提出针对16岁以下青少年的社交媒体禁令，这引发了连锁反应，促使从南美、欧洲到中东和亚洲的数十个国家纷纷效仿，出台类似限制措施或制定设定最低年龄门槛的法律计划。

如果澳洲的新立法在海外引发类似的效仿浪潮，那么Meta旗下的脸书和Instagram、Snap公司旗下的Snapchat以及字节跳动旗下的TikTok等各大平台，都将面临新的风险。

新立法还将允许社交媒体用户关闭内容推荐算法，而这恰恰是这些平台商业模式的核心支柱之一。

总部位于墨尔本的马莱森律师事务所（Mallesons）合伙人、专注于科技领域的律师斯温森（Michael Swinson）说，“其他国家无疑会非常、非常密切地关注”这项立法。