（伦敦综合电）联合国最新发布的报告显示，全球变暖的程度预计将超过此前的估算。即便在最乐观的情景下，到本世纪中叶，全球平均气温仍将比工业化前水平高出1.7至1.8摄氏度。

报告指出，尽管可再生能源发展迅速，许多国家也已出台旨在减少排放的气候政策，但若要实现最理想的结果，仍须采取紧急且严格的减排措施。

联合国环境规划署星期三（10月21日）发布的这份报告称，温室气体排放量须在2025年的基础上，到2030年减少18%，到2035年减少45%，到2040年减少69%。

但根据各国目前的计划，到2030年排放量仅能减少5%至8%，到2035年仅减少11%至15%。

报告预测，在现有政策下，到2100年全球气温将升高2.8摄氏度；若各国能全面落实已作出的气候承诺，这一升温幅度则为2.6摄氏度。

上述两项估算均高于去年的预测，这反映出美国退出《巴黎协定》的影响，以及对历史排放量评估的修正。

根据报告，二十国集团（G20）的排放量占全球总量的四分之三。在全球六大排放体中，2025年的初步数据显示，美国、印度尼西亚和中国的排放量有所增加，印度、俄罗斯和欧盟的排放量则有所下降。

联合国秘书长古特雷斯强调，为了遏制地球变暖，所有国家，尤其是排放大国都必须采取更多行动。

他指出：“即便升温幅度超过目标，也不意味着要放弃。我们仍可努力将这种超标的程度和持续时间降至最低，并争取在本世纪末将气温重新降至1.5摄氏度以下。”

这份报告揭示在应对全球变暖问题上，言辞与行动之间存在的巨大鸿沟，同时也凸显各国领导人在11月即将召开的第31届联合国气候变化大会（COP31）所面临的严峻挑战。