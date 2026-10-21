美国国务卿鲁比奥为特朗普政府的援乌政策辩护，强调若没有美国支持，乌克兰早已不复存在。

综合彭博社和新华社报道，鲁比奥星期三（10月21日）访问印度期间告诉记者：“如果没有美国的援助，包括特朗普政府提供的援助，乌克兰如今就不会存在，也不可能继续作为一个主权国家存在。”

他也否认华盛顿事先知悉美国太空探索技术公司（SpaceX）限制乌克兰使用星链服务。

鲁比奥是在回应《华尔街日报》有关SpaceX首席执行官马斯克下令放缓星链服务的报道时，作出上述表态。

《华尔街日报》引述知情官员报道，马斯克近期下令限制乌克兰使用星链服务，影响乌军抵御俄罗斯空袭的能力。报道也指，马斯克曾与特朗普及政府官员讨论有关决定。

鲁比奥说，他不知道特朗普对此事有任何事先了解，并强调美国政府无法控制私人企业如何提供产品服务。

他说：“有关我们事先知情或以任何方式指示这么做的说法并不准确。”

乌克兰总统泽连斯基星期天（18日）接受彭博社访问时，指责特朗普试图迫使乌克兰向俄罗斯屈服。不过，他星期二（20日）在挪威奥斯陆与美国特使威特科夫会面后，对美乌关系表达较乐观的看法。

泽连斯基说，双方具体讨论情报共享及星链服务等问题，会谈气氛积极。

威特科夫星期三从奥斯陆抵达俄罗斯圣彼得堡，预计与俄罗斯总统普京举行会谈。

俄罗斯总统助理乌沙科夫星期三说，这次会见是此前商定的，核心议题是乌克兰问题。

泽连斯基透露，威特科夫此行的目标之一，是为美俄乌三国总统举行会晤作准备，讨论领土争议等只有领导人才能解决的问题。

鲁比奥指出，当前俄乌和谈主要围绕乌克兰东部顿巴斯地区的未来展开，各方已提出一些创新方案，试图弥合分歧。

他说，结束战争的谈判非常艰难，双方都必须作出一定让步，而乌克兰最主要的诉求，是确保长期安全，避免未来再次遭到俄罗斯入侵或袭击。