（多哈讯）美伊局势可能再度升级之际，美国高级官员向波斯湾盟友发出令人警醒的信息：他们必须学会保障自身安全。

《华尔街日报》报道，美国驻土耳其大使兼总统特朗普的叙利亚与伊拉克问题特使巴拉克（Tom Barrack）星期二（10月20日）在多哈全球安全论坛上说，过去数十年来支撑全球安全的战略安排正在经历重大转型，中东及其他地区的国家，应通过建立区域伙伴关系来实现自我保障。

巴拉克说：“美国过去80年作为全球安全保障者的角色已不复存在。”

他指出，二战后达成以石油换取美国安全保障的安排，已不再符合美国战略利益；美国人不愿再为中东牺牲生命，波斯湾国家也清楚，美国无法提供绝对的安全保障。

他提到，中东国家已开始转向规模较小且更多元的防御联盟，如沙特阿拉伯、巴基斯坦和土耳其近期就签署了《麦加共同防务协议》。

巴拉克说，这是正确的做法，但他也承认，这一过渡时期充满不确定性。“我们没有现成的行动指南。所有人都得临场应变。我们只能走一步看一步。”

波斯湾国家此前曾试图劝说特朗普不要对伊朗开战。他们如今担心，美国会在冲突结束后，留下他们独自面对一个被激怒、更具攻击性的敌人。

许多地区国家都在质疑，美国这个盟友是否仍然可靠。但他们也意识到，美国的军事技术和支持难以替代。

不过，巴拉克强调，特朗普政府并非在抛弃波斯湾盟友，而是发出重塑关系的信号。他形容：“这个信号就像在养育青春期的孩子。这并不容易。”

美国历届政府都希望从中东抽身，但一直未能成功。目前，特朗普政府也持续就中东问题传递互相矛盾的信息。

美国去年把沙特列为主要非北约盟友，且正继续向伊朗周边地区增兵，以防战事重燃。

美国前总统拜登任内负责近东事务的助理国务卿利夫（Barbara Leaf）在同一场论坛上说，中东盟友正通过防务合作多元化等举措来减少对美国的依赖，但仍需要美国这样的大国伙伴。

国际危机组织伊朗问题分析师瓦埃兹（Ali Vaez）则指出，美国不同官员释出的矛盾信息损害美国的信誉，并促使中东国家采取两面下注的避险策略。

他说：“最终，美国仍将在中东防务中发挥巨大影响力并保持深度参与，但事实已证明这是远远不够的。”