（华盛顿综合电）距美国中期选举还有最后两周，总统特朗普接连公布一系列激励政策，包括向美国农民发数十亿美元纾困资金，以期帮助共和党争取选民支持。不过，这些举措能否切实动员选民，仍有待观察。

共和党9月在达拉斯召开中期选举全国大会时，特朗普宣布一项总额高达1万亿美元（约1.28万亿新元）的提案，承诺若是共和党保住国会多数席位，他就向每名美国成年人发放5000美元。

之后，特朗普向联邦医疗保险（Medicare）受益人发放90美元，用于抵消保费；并向近100万人发放500美元支票，称是退还他们在《平价医疗法案》下所缴纳的“过高费用”。

他星期一（10月19日）又宣布向美国农民直接派发总计80亿美元的款项，旨在安抚农民对他加征关税和发动伊朗战争导致油价上涨的不满情绪。

隔天，特朗普再次提出鼓励政策，称如果美国民众举报政府欺诈行为，最高可获得3万美元奖励。

他还说，如果共和党能保持国会多数党地位，他会推动加快处理退伍军人针对美国政府提起的索赔案。

另据情人士透露，白宫还讨论在中期选举前的最后几天发布一系列行政令，应对高物价问题；其中一项的重点是降低住房成本。

中期选举共和党选情仍严峻

随着11月3日选举日临近，共和党的选情依然十分严峻。特朗普推出这些政策，既是为了激励选民，也隐晦地承认民众正承受经济压力。

不过，共和党需要那些偏保守派立场、但因特朗普未参选而不去投票的选民支持。这些激励手段能否成功动员这个群体，目前仍是未知数。

另据《华尔街日报》9月的一项民调显示，超过六成受访选民并不买账特朗普提出的5000美元红包计划。

民主党人和部分共和党人也对这个计划存疑，担心会大幅增加预算赤字，进而加剧通货膨胀。

尽管如此，特朗普仍决心砸钱为共和党造势。他星期二在社媒发文说，将投入超过4亿美元，用于共和党的竞选活动，其中逾3亿美元料用在打广告和各类集会事宜。

路透社报道，竞选财务申报文件显示，特朗普旗下的超级政治行动委员会MAGA Inc，以及关联组织“不走回头路政治委员会”（No Going Back PAC），迄今已在选举中投入至少2亿2600万美元。

民主党也不甘落后。《纽约时报》披露，前纽约市长、彭博社创始人布隆伯格（Michael Bloomberg）在9月和10月期间，向民主党提供8000万美元资金，其中至少5000万用于众议院选举。

据报，布隆伯格还向众议院多数派政治行动委员会（House Majority PAC）赞助1600万美元。这是民主党的主要超级政治行动委员会。