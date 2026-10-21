希腊学生、教师及公务员星期三举行示威，抗议生活费高涨及公共教育资源不足。示威者指出，他们面对的问题与上周末引发法国大规模骚乱的社会不满情绪相似。

法新社报道，首都雅典及第二大城市塞萨洛尼基（Thessaloniki）预计星期三（10月21日）中午前后举行集会。

塞萨洛尼基亚里士多德大学学生会负责人库布西杜（Katia Koubousidou）说：“无论在希腊还是法国，我们都要求提供公共、免费教育。”

她强调，这不会是一次性的抗议，学生已计划继续举行示威。

数十名学生星期二（20日）已在雅典国会大厦前的宪法广场，以及塞萨洛尼基一条步行街搭起帐篷。

希腊公务员工会也号召成员暂停工作，并在雅典集会。中学生及教师则抗议学校基础设施不足、教职员短缺，要求政府增加公共教育开支。

面对示威浪潮，希腊保守派政府试图淡化国内抗议与法国骚乱之间的联系。

希腊总理米佐塔基斯星期一（19日）强调，希腊绝不会重返十多年前金融危机期间大规模社会动荡的时代。当时政府推行紧缩措施，引发广泛民怨。

法国上星期六爆发近年来最严重的骚乱之一，多处公共建筑遭纵火，数百家商店被抢掠，超过2000人被捕。