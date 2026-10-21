伊拉克星期三（10月21日）关闭一处与伊朗接壤的边境口岸，直至另行通知。两名消息人士透露，美国正向伊拉克政府施压，要求关闭更多对伊边境口岸，以进一步加大对德黑兰的施压。

伊拉克边境口岸管理局一名消息人士星期三告诉法新社，舍卜（al-Sheeb）边境口岸当天早上起关闭，直至另行通知，但未说明原因。

伊朗国营新闻网站（Mizan）也证实口岸关闭，并称有关决定由伊拉克总理办公室作出。

伊拉克与伊朗有密切的政治、宗教和经济联系，两国边界长逾1400公里，设有至少八个正式边境口岸。

两名政治消息人士透露，美国正施压伊拉克政府，要求关闭所有对伊朗边境口岸。

其中一人说，美国财政部官员上个月趁伊拉克总理扎伊迪（Ali al-Zaidi）赴纽约出席联合国大会期间，向他提出有关要求。

消息人士称，根据有关安排，伊拉克最终仅会保留开放联邦政府管辖区及半自治库尔德自治区各一个对伊边境口岸。

另一名消息人士说，美国也要求其他与伊朗接壤的国家采取类似措施。

自今年2月中东战争爆发以来，华盛顿持续加强对伊朗的经济施压，并制裁被指与伊朗政府有关联的实体。

伊朗内政部发言人泽尼万德星期三承认，伊朗与巴基斯坦等邻国的边境贸易受到干扰，但强调部分中断属于正常现象，即使没有战争或制裁也可能发生。