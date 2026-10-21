（伦敦／德黑兰综合电）国际能源署署长比罗尔警告，受中东局势持续动荡及能源供应链受阻影响，全球能源市场在2027年恐仍难恢复正常。

比罗尔星期二（10月20日）在伦敦出席《金融时报》能源转型峰会时说，他看不出有什么可靠的途径，能让全球能源市场在2027年恢复正常，并警告霍尔木兹海峡仍可能再次关闭。

“我非常担心中东地区可能出现多场危机交织叠加的局面……这可能导致局势进一步升级，并对能源市场造成严重影响。”

据伊朗媒体报道，伊朗革命卫队星期二宣称，三艘油轮试图沿德黑兰认定为非法的航道穿越霍尔木兹海峡时触雷。其中两艘触雷后起火停驶；第三艘载有超过200万桶原油的超级油轮，则在海峡以南触雷后爆炸。

最新的船只遇袭消息传出后，布伦特原油期货价格星期三（21日）上午盘中一度冲破每桶111美元，过后略微退低，截至傍晚每桶约110美元。

油价新一轮攀高反映市场对美伊冲突可能升级的担忧。不过，石油仍持续从中东地区运出。

商品数据机构Kpler星期二公布的数据显示，截至10月18日的一周，涵盖霍尔木兹海峡、红海和阿曼湾等路线的石油外运量，七日移动日均值略高于每天2400万桶，超过战前每天约2330万桶的水平。

IEA：柴油价格翻倍 供应压力恐进一步加剧

比罗尔认为，单凭原油价格走势评估当前能源危机的严重程度，是一种“短视”的做法。尽管原油价格并未如一些分析师在战事初期所预测般飙升至每桶200美元，但柴油价格已比战前水平高出一倍。

他指出，评估能源危机不能只看原油价格，因为人们实际使用的是石油产品。随着柴油需求通常走高的季节来临，许多大型炼油厂又将进行检修，供应压力可能进一步加剧。

“我们现在如履薄冰，对此我非常担忧。”

比罗尔承诺，国际能源署（IEA）成员国在有必要时，“将毫不犹豫地探讨进一步释放储备石油的选项”。

IEA成员国今年3月承诺释放创纪录的4亿桶原油及石油产品，截至目前约八成已投放市场。比罗尔说，成员国“口袋里”还有16亿桶石油，以备不时之需。

摩根史丹利：炼油设施检修 成品油供应紧张至明年中

摩根史丹利星期二发布的分析报告预测，即使战事对石油运输造成的干扰逐步缓解，全球成品油市场的供应紧张局面仍可能持续至2027年中，主要原因是炼油设施即将迎来规模异常庞大的计划检修。

分析师指出，到明年第二季，全球炼油厂因计划检修而暂停生产的炼油产能预计将达到每日340万桶，相当于平常水平的2.5倍，也比中东和俄罗斯炼油设施目前的减产规模更高。

报告解释，不少炼油厂此前为了把握丰厚的炼油利润而推迟检修，但维修工作终究无法无限期延后。分析师也预计，到2027年第二季，炼油产量不太可能出现明显回升。

高盛：中东战争导致运油成本一年升至约七倍

高盛集团最新分析报告指出，中东战争导致全球原油海运费在过去一年急剧攀升，平均运费已从每桶约3美元升至20美元以上，约为一年前的七倍。

报告指出，运费增加的因素包括霍尔木兹海峡的战争风险溢价，以及燃油成本上涨和船对船转运石油造成的额外成本。其中，海峡的战争风险溢价约为每桶7美元；燃油成本上涨和船对船转运则分别推高约4美元。

高盛目前仍预测，布伦特原油价格将在今年底回落至每桶90美元。不过，报告提醒：“运费持续居高不下，加上船只遇袭风险加剧、石油基础设施受损，以及地缘政治风险溢价更难消退等因素，都可能给我们的布伦特原油预测带来一定的上行风险。”