（布鲁塞尔综合电）罗马尼亚和保加利亚附近海域发生一连串针对船只的袭击事件后，北约开始向黑海增派飞机、无人机和雷达系统，提升联盟的地区态势感知能力。

北约欧洲联盟军最高司令部发言人奥唐奈尔星期二（10月20日）表明：“北约盟国已经或即将向黑海增派海上巡逻机、雷达系统、爆炸物处置小组、情报人员、无人机等装备和人员。”

他说：“我们能采取的最重要举措，是通过增加传感器部署和加强数据共享，来提升我们在这个地区的态势感知能力。”

保加利亚和罗马尼亚同时是北约和欧盟成员国，两国附近海域近日发生多起针对民用船只的袭击，导致多名船员失联或死亡，引起欧洲强烈谴责。

北约发言人哈特说，联盟此前已加强在东翼的部署，包括提升反无人机能力。她在布鲁塞尔举行的北约32个成员国大使会议上宣布，北约会增派额外装备，并继续保持团结，确保有能力应对任何威胁、保障联盟国10亿民众的安全。

保加利亚在无人机袭击发生后发出求助，总理拉德夫说，一架美国P-8“海神”（P-8 Poseidon）巡逻机已开始在黑海执行巡逻任务。

自俄乌战争爆发以来，这类无人机袭击不时在波罗的海和黑海国家发生，北约和欧盟方面将责任归咎于莫斯科。

欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯星期二表明，10天内发生六起疑似俄罗斯无人机袭击事件，标志着局势出现“危险且不可接受的升级”。

她指责克里姆林宫再次加大力度，打击乌克兰经由黑海的粮食出口，从而切断基辅的收入来源。