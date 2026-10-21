（库乔瓦法新电）117岁的阿尔巴尼亚老妇玛拉（Qamile Marra），每天早上起身后，还能亲自打扫庭院、浇花和喂养鸡只，还常在自家果园散步，捡拾熟透的石榴。对她来说，漫漫人生最重要的是能与家人团聚，一同体会生活的美。

玛拉的亲人向健力士记录提交她在1945年登记的报生纸、1978年发出的护照和近期发出的身份证。这些官方文件都显示她生于1909年8月19日。

若记录属实，玛拉其实比获得健力士认证的全球最长寿女性、英国妇女凯特勒姆（Ethel Caterham）还年长两天。她出生时，阿尔巴尼亚还由庞大的鄂图曼帝国统治，二战结束时，她才刚满36岁。

只不过，要认证超级长寿者的真实年龄可说极其困难。有研究指，他们当中许多都居住在官方记录保存不严谨的地区，而且充斥着篡改记录骗取养老金的不法行为。

玛拉年满100岁时，当地政府机构就因不信她还活着，而停止支付她的养老金。直到儿子海森（Hysen Marra）费尽心思展示证据，甚至出示证人宣誓口供，养老金才得以恢复。

与母亲同住的海森如今也已80岁。他说：“母亲身体仍硬朗，从来不曾服药。”