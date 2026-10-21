一条在韩国釜山港口运河逗留超过一个月、吸引逾160万人前来围观的鲨鱼，经过两次救援失败后，终于在星期三被成功引导返回大海。

路透社报道，韩国海洋水产部星期三（10月21日）证实，这条被昵称为“小北港”（Bukangi）的鲨鱼已顺利游出釜山北港的狭窄水道，重返开放海域。

这条鲨鱼9月18日首次出现在北港运河，因长期停留在市中心高楼大厦及高速铁路车站附近的水道而引发关注。

韩国国立水产科学院确认，它是一条长约三米的雌性灰色真鲨（dusky shark）。这种鲨鱼分布于热带、亚热带及温带水域，被国际自然保护联盟列为濒危物种。

釜山基础设施公社数据显示，截至10月20日，已有超过160万人到访附近的海滨公园，希望一睹这条鲨鱼。

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当局9月29日首次派出装有喷水设备的船只，试图将鲨鱼引导回大海，但鲨鱼游走后仍留在运河。

10月2日的第二次救援则动用长50米、高6.8米的渔网，但因渔网被运河底部的岩石卡住，救援人员不得不终止行动。

在星期三的第三次行动中，救援人员改用固定在浮动平台上的渔网，并派出潜水员协助，以克服水道深浅不一、河床地形复杂等困难。

工作人员逐步将渔网推向外海，同时阻止鲨鱼游回运河，并利用无人机追踪其动向，最终成功引导鲨鱼返回大海。