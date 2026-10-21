法国多地爆发暴力骚乱，警民冲突、建筑物起火及商店遭抢掠的画面传遍全球，令外国游客对赴法旅游的安全产生疑虑。旅游业者指出，巴黎等主要城市的酒店预订已出现放缓迹象，若骚乱持续数周甚至数月，恐对法国旅游业造成严重冲击。

法新社报道，法国旅游机构联合组织ADN Tourisme负责人卡萨涅（Christelle Cassagne）说，尼斯、巴黎及里昂市中心的暴力事件对旅游业造成“灾难性”影响。

她说：“游客预订酒店住一个星期，并不是为了整天困在酒店里。”

上周末以来，法国多地爆发严重骚乱，警方与示威者发生冲突，多处公共建筑遭纵火，商店被抢掠。部分社交媒体创作者开始以“巴黎安全吗？”为题制作视频，甚至利用人工智能生成吸睛画面。

巴黎卢浮宫星期一（10月19日）也因少数学生示威者堵住入口而关闭，令不少游客失望。

一名入住巴黎高档酒店的印度商人坦言，自己一度考虑取消行程。

旅游咨询公司Protourisme负责人阿里诺（Didier Arino）指出，巴黎、里昂及马赛等主要城市的酒店预订已经转弱。

法国每年接待约1亿人次游客，旅游消费超过700亿欧元（约1003亿新元），旅游业因此高度关注骚乱对国际形象的影响。

阿里诺估计，巴黎市中心发生一天骚乱，可能导致随后数日及数周的酒店预订取消率达到约1%。

他说，以2026年预计4200万个酒店住宿夜次计算，这次骚乱的冲击并不算大，但不能低估暴力事件反复发生的累积影响。

他指出，游客来自越远的国家，对安全风险越敏感，旅游需求受到的冲击也越大。美国及部分亚洲国家游客在逗留期间的消费额往往也高于欧洲游客。

美国、中国及德国等国已向赴法公民发布旅游安全提醒，进一步加重市场忧虑。

法国旅游社集团Selectour执行董事会主席阿比特博尔（Laurent Abitbol）说，如果骚乱只持续两周，影响尚可控制；但若延续数月，后果将十分严重。