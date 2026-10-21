世界气象组织警告，厄尔尼诺现象可能在今年底达到前所未有的强度，导致太平洋部分海域温度创纪录上升，并在全球多地引发严重干旱、洪灾及极端高温。联合国官员形容，这次厄尔尼诺犹如一颗横扫全球的“破坏球”，可能使约5000万人面临更严重的饥饿风险。

路透社报道，世界气象组织（World Meteorological Organization，简称WMO）星期三（10月21日）发布最新季节展望，预测本轮厄尔尼诺将发展成极强事件；今年11月至明年1月期间，太平洋中部海域温度可能比正常水平高约3.8摄氏度，并在12月左右达到峰值。

世界气象组织秘书长绍罗（Celeste Saulo）说，过去有记录的强烈厄尔尼诺事件，太平洋相关海域温度升幅约为3摄氏度，已对全球造成重大影响。

她说：“我们的记录中从未出现3.8摄氏度的升幅。这已超出过去的纪录范围。”

厄尔尼诺通常会推高全球气温，并扰乱大范围地区的降雨模式，导致部分地区干旱，另一些地区则出现暴雨。厄尔尼诺本身并非由气候变化造成，但全球暖化可能加剧其强度。

世界气象组织指出，非洲南部从11月起面临更高的洪灾风险；东南亚则可能因天气更炎热、降雨不足，影响农业生产及水资源供应。拉丁美洲部分地区预计降雨增加。

这些极端天气也可能进一步加重住房、供水、环境卫生及医疗服务的压力。

联合国主管人道主义事务的副秘书长兼紧急救济协调员弗莱彻（Tom Fletcher）警告，本轮厄尔尼诺可能带来严重的人道主义后果，呼吁各国立即加强防灾准备。

他说：“这次厄尔尼诺是个庞然大物，就像一颗破坏球，将以极端高温、干旱和洪水横扫拉丁美洲、东非和南部非洲、亚洲及太平洋地区。”

弗莱彻估计，全球约5000万人可能因此面临更严重的饥饿问题。