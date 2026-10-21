厄尔尼诺今年底或达空前强度 全球5000万人恐挨饿
联合国主管人道主义事务的副秘书长兼紧急救济协调员弗莱彻星期三（10月21日）警告，本轮厄尔尼诺可能带来严重的人道主义后果，呼吁各国立即加强防灾准备。 （法新社）
世界气象组织警告，厄尔尼诺现象可能在今年底达到前所未有的强度，导致太平洋部分海域温度创纪录上升，并在全球多地引发严重干旱、洪灾及极端高温。联合国官员形容，这次厄尔尼诺犹如一颗横扫全球的“破坏球”，可能使约5000万人面临更严重的饥饿风险。
路透社报道，世界气象组织（World Meteorological Organization，简称WMO）星期三（10月21日）发布最新季节展望，预测本轮厄尔尼诺将发展成极强事件；今年11月至明年1月期间，太平洋中部海域温度可能比正常水平高约3.8摄氏度，并在12月左右达到峰值。
世界气象组织秘书长绍罗（Celeste Saulo）说，过去有记录的强烈厄尔尼诺事件，太平洋相关海域温度升幅约为3摄氏度，已对全球造成重大影响。
她说：“我们的记录中从未出现3.8摄氏度的升幅。这已超出过去的纪录范围。”
厄尔尼诺通常会推高全球气温，并扰乱大范围地区的降雨模式，导致部分地区干旱，另一些地区则出现暴雨。厄尔尼诺本身并非由气候变化造成，但全球暖化可能加剧其强度。
世界气象组织指出，非洲南部从11月起面临更高的洪灾风险；东南亚则可能因天气更炎热、降雨不足，影响农业生产及水资源供应。拉丁美洲部分地区预计降雨增加。
这些极端天气也可能进一步加重住房、供水、环境卫生及医疗服务的压力。
联合国主管人道主义事务的副秘书长兼紧急救济协调员弗莱彻（Tom Fletcher）警告，本轮厄尔尼诺可能带来严重的人道主义后果，呼吁各国立即加强防灾准备。
他说：“这次厄尔尼诺是个庞然大物，就像一颗破坏球，将以极端高温、干旱和洪水横扫拉丁美洲、东非和南部非洲、亚洲及太平洋地区。”
弗莱彻估计，全球约5000万人可能因此面临更严重的饥饿问题。