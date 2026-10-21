法国总统马克龙批评部分外国领导人利用法国骚乱谋取政治利益，并就相关事件散播虚假信息。他誓言阻止本周末新一轮示威再次演变成骚乱，同时宣布将召集情报及政府高层商讨应对措施。

综合法新社和路透社报道，马克龙星期三（10月21日）访问卡塔尔首都多哈期间告诉记者，部分外国领导人针对法国骚乱发表既“不可接受又愚蠢”的言论，试图借法国局势为自身选举造势。

他说：“事发后出现了来自国外的虚假信息，这促使许多人，包括外国领导人发表了既不可接受又愚蠢的言论。”

当记者追问他是否指美国总统特朗普时，马克龙回答：“包括他在内。”

特朗普近日在美国为共和党中期选举造势时，将法国骚乱归咎于移民、圣战分子及共产主义者。他星期二（20日）也公开赞扬法国极右翼领袖勒庞。民调显示，勒庞目前在法国总统选举选情中领先。

正在争取连任的以色列总理内坦亚胡也声称，法国遭到“极端伊斯兰主义入侵”。不过，多名分析人士驳斥移民是法国抗议活动幕后推手的说法。

法国上星期六（17日）爆发近年来最严重的城市骚乱之一。蒙面青年与警方冲突，抢掠商店及破坏公共建筑。

马克龙说，星期四（22日）将召集情报官员及高级部长开会，商讨如何防止暴力重演。

他强调：“那些企图在下星期六扰乱市中心秩序的人，将受到阻止。”

法国学生全国联合会（UNEF）已号召星期六（24日）举行新一轮集会，2018年兴起的反建制“黄背心”运动也计划同日在巴黎市中心游行。