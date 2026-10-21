英国海上贸易行动办公室星期三说，伊拉克附近海域和阿曼附近海域分别发生油轮遇袭事件。近期，袭船事件从霍尔木兹海峡蔓延至伊拉克附近海域。

新华社报道，英国海上贸易行动办公室星期三（10月21日）通报说，协调世界时星期二（20日）傍晚6时30分（新加坡时间21日凌晨2时30分），一艘油轮在伊拉克南部法奥东南方向30海里（约56公里）处遭不明发射物击中。

船长报告船员安全，暂未报告船舶受损或环境影响。

法奥位于波斯湾西北端。其附近海域是船舶进出伊拉克南部港口和海上石油出口设施的重要通道，与霍尔木兹海峡相距较远。

另据通报，协调世界时星期三凌晨1时45分（新加坡时间早上9时45分），一艘油轮在阿曼布哈以西11海里（约20公里）处遭不明发射物击中并起火。当地有关部门报告说，火势已被扑灭，油轮目前处于锚泊状态，所有船员安全，暂未报告环境影响。

布哈位于阿曼穆桑代姆半岛西侧，邻近霍尔木兹海峡西部入口。

英国海上贸易行动办公室说，有关部门正在调查上述事件，提醒过往船舶谨慎航行，及时报告可疑活动。两份通报均未披露遇袭油轮名称及袭击实施方。

此前，袭船事件主要发生在霍尔木兹海峡内，近期则蔓延至海峡以外的沙特阿拉伯、阿联酋等国附近海域。