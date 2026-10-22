（华盛顿法新电）美国斯坦福大学研究发现，将白化的珊瑚与色彩鲜艳、健康的珊瑚短暂相贴，足以让濒死的白化珊瑚起死回生。

珊瑚白化是海水升温引起的。水温过高时，寄居在珊瑚内的虫生藻会释放毒素，珊瑚为自保会将这些共生体排出。然而珊瑚依靠虫生藻提供养分和色彩，失去它们，珊瑚就会挨饿、变白。

斯坦福研究团队对花椰菜珊瑚进行一系列测试，结果发现健康的珊瑚碎片与白化的珊瑚碎接触后不久，珊瑚组织中的微小通道就会对接，供有益藻类及其生产的养分从健康珊瑚转移至白化珊瑚。

这项转移在珊瑚相贴三天内就开始出现，而且复原过程无须珊瑚长时间贴在一起。仅接触一周或甚至五天就足以让白化珊瑚获得足够的有益藻类，这些藻类会大量繁殖，帮助白化珊瑚在七周内恢复健康，重焕光彩。

研究团队发布在《科学进展》期刊的报告指出，这个拯救珊瑚的新方法有一局限，那就是健康珊瑚与白化珊瑚必须拥有相同的基因，才能实现藻类和养分转移，否则会出现类似人类器官移植的排异现象。

这项研究的首席作者科林斯指出，珊瑚礁体积庞大，要让珊瑚彼此相贴在实际操作中难以行得通。不过，研究人员可以提取并培养有益藻类，目前他们正在探索如何将这些藻类大规模地引入到白化珊瑚中。这种方法还有一个优势，即能够规避基因不匹配的问题，因为这一问题仅存在于珊瑚本身，与共生藻无关。