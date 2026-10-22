朝鲜领导人金正恩的妹妹金与正说，朝鲜将在数日内沿朝韩边境全线做好部署反韩扩音器的准备，并已对一些未具体说明的新反制措施发出待命指令。

金与正星期四（10月22日）警告首尔，如果韩国继续进行平壤所称的干涉朝鲜内政的行为，韩国将面临“最可怕、最令人痛苦的局面”。

金与正星期三（21日）晚间在视察防御工事后发表上述言论。她说朝鲜将在10月底前启用沿边境部署的反韩扩音器。

她说，朝鲜战术部队已进驻新阵地，并指责韩国军方在边境附近多个地点进行警告广播和鸣枪警告。韩国则说，鸣枪是“合法的防御措施”。

金与正警告，如果韩国的警告射击导致朝鲜领土或人员受损，朝鲜军队将“毫不留情地消灭”韩国军队。

这些威胁打击了韩国总统李在明缓和朝韩敌对关系的努力，也使戒备森严的朝韩边境紧张局势升至李在明去年6月上任以来的最高水平。

首尔庆南大学教授林乙哲说，金与正最新的警告不一定意味着朝鲜会立即启用扩音器。

但他说，这给李在明政府带来“巨大的两难局面”，因为韩国必须在继续奉行和平接触政策与遏制朝鲜在边境地区的军事挑衅之间作出选择。

上个月，韩国称朝鲜在非军事区修筑防御工事时埋设的地雷引发爆炸，造成两名韩国士兵重伤。朝鲜否认对此负责，称这是韩国捏造的事件。