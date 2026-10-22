法国巴黎警方禁止民众在巴黎部分地区举行示威，以防新一轮示威引发更多冲突。

巴黎警方星期三（10月21日）宣布禁令。此前，法国总统马克龙似乎是在批评美国总统特朗普利用法国骚乱，在美国中期选举中谋取政治利益。

禁令从星期四早上8时至晚上8时生效，涵盖法国首都多个重要地标，包括总统府爱丽舍宫、国民议会和参议院，以及卢浮宫博物馆和香榭丽舍大道等热门旅游地点。

其他禁止集会的地点包括巴士底广场、共和国广场，以及周末遭抢劫者重点袭击的夏特雷—莱阿勒购物区。

法国政府承认，上周末街头暴力事件爆发时，局势一度“失去控制”。当时，蒙面青年与警方发生冲突，洗劫商店并破坏公共建筑。

距离法国总统选举还有六个月，马克龙政府正努力控制这场危机。骚乱已损害法国的国际形象，也令金融市场不安。马克龙暗示，特朗普以及可能还有同样正投入选战的以色列总理内坦亚胡，为了政治利益，对法国骚乱发表了“愚蠢的评论”。

马克龙在卡塔尔多哈对记者说：“有些人靠损害法国来竞选——这些领导人正处于竞选模式，无论是在本地区，还是在大西洋彼岸。”

特朗普在美国为共和党助选时，利用反移民论述，将法国骚乱与“移民、圣战分子和共产党人”挂钩。

特朗普星期二也称赞了与他意识形态相近的法国极右翼领袖勒庞。勒庞星期三晚间在社交媒体平台X发文，称马克龙的言论带有“阴谋论色彩”。

她说：“我们上星期六看到的画面并非人工智能生成，而是法国在马克龙执政十年后沦落至今的可悲现实。”这名极右翼候选人在2027年法国总统选举的民调中领先。

多名分析人士已驳斥移民是法国示威活动主因的说法。