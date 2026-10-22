美国总统特朗普在中期选举最后六周投入超过2亿7700万美元，试图协助在多场选举中处于劣势的共和党候选人。

路透社报道，美国联邦选举委员会的资料显示，特朗普的“让美国再次伟大”（MAGA Inc）超级政治行动委员会至今已为中期选举投入超过3亿美元（约3.8亿新元），并通过直接拨款或其他政治行动委员会，把最多资金投向得克萨斯州、密歇根州和俄亥俄州的参议院选战。

这三个席位对共和党能否继续掌控参议院至关重要。共和党目前在参议院以53席对47席占多数。

特朗普在社交媒体平台Truth Social上说，他计划在投票日之前投入4亿至5亿美元。距离投票日如今已不到两周。选举委员会申报文件显示，特朗普近期通过另外两个超级政治行动委员会“No Going Back”和“Safety & Affordability”，投入了2亿2500万美元。

超级政治行动委员会可以接受和支出金额不受限制的政治捐款，但仍须遵守少数相关规定。

民主党若要在11月的中期选举中赢得100席的参议院控制权，至少须增加四个席位。随着燃油价格飙升、移民与海关执法局（ICE）展开突击行动，以及美伊战争拖累特朗普的支持率降至历史低点，民主党的胜算有所提高。

选举预测专家内特·西尔弗的最新数据显示，民主党赢得参议院控制权的概率超过77%，届时席次可能达到53席对47席；民主党赢得众议院控制权的概率则超过94%，预计席次可能达到240席对195席。