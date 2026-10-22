美国国务卿鲁比奥说，乌克兰能否使用星链服务，应由星链母公司SpaceX及其创办人马斯克决定，而非白宫。

《华尔街日报》星期二（10月20日）报道，马斯克下令限速乌克兰使用星链军用版本。乌克兰依赖这项服务抵御俄罗斯的导弹袭击。

报道引述一名知情人士说，SpaceX首席执行官马斯克、美国总统特朗普和白宫官员事先曾讨论此事。另外两名知情人士则说，服务限速后的几天内，马斯克与特朗普也讨论了这项决定。

鲁比奥在访问印度期间对记者说：“我不知道我们是否事先知晓这项决定，但这并不重要。”

他说：“关键在于，这取决于私人商业合约，包括相关服务如何使用，以及服务速度由谁决定。”

马斯克和SpaceX没有回应置评请求。

特朗普星期三（21日）被记者问及是否由马斯克下令降低服务速度时说：“我不知道是谁下的令，但我没有参与。”

路透社此前引述两名美国官员和一名听取过相关简报的官员说，最终作出这项决定的是白宫。乌克兰总统泽连斯基也作出同样指称，但美国政府否认。

鲁比奥的言论可能加深华盛顿方面对马斯克影响美国外交政策能力的担忧，也显示美国政府的立场似乎出现转变。

特朗普此前曾公开说，他和马斯克都没有下令降低星链服务速度。鲁比奥星期六启程访问乌兹别克斯坦和印度前，也曾说没有人下令降低服务速度。这番言论引起美国两党议员批评。

鲁比奥曾暗示，乌克兰此前根本没有使用星盾服务。泽连斯基则说，乌克兰使用的星链和星盾服务都曾受到干扰。

SpaceX的星盾（Starshield）与星链（Starlink）是两种不同的产品。星盾是SpaceX为美国国防部开发、具备军用功能的星链版本。