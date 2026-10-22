美国官员告诉路透社，美国国务院已下令部分驻沙特阿拉伯外交人员及家属撤离，并计划要求驻中东其他多个使团的家属离开当地。

沙特星期三（10月21日）接连发生袭击事件。达曼一座民用机场遇袭，造成至少一人死亡、八人受伤；另有两人在针对一处油田的无人机袭击中丧命。

美国国务院发言人皮戈特在社交媒体平台X发文说，鉴于得到伊朗支持的也门胡塞武装袭击沙特境内民用目标，国务院已下令“仅撤离驻沙特的非紧急美国政府雇员及其家属”。

皮戈特说：“得到伊朗支持的胡塞武装日益加大对沙特阿拉伯的敌对行动，包括袭击民用机场和其他关键基础设施，造成人员伤亡，并严重扰乱交通。”

四名美国官员告诉路透社，美国驻其他海湾国家的使团也将要求家属撤离。皮戈特没有说明沙特以外的使团是否会采取类似措施。

此次撤离令发布之际，也门战事进一步升级，为美国与以色列对伊朗发动战争引发的区域冲突开辟了另一条战线。更广泛的冲突扰乱全球能源贸易，也冲击海湾国家经济。

美国驻利雅得大使馆星期三也发布安全警报，提醒民众注意胡塞武装可能对沙特发动进一步袭击。此前，胡塞武装已发动多起致命袭击，包括针对利雅得机场的袭击。

今年3月初，伊朗开始在中东各地发动袭击后，美国驻利雅得大使馆及设于馆内的中央情报局（CIA）站点也曾遭无人机攻击。