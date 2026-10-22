全球多地政府机构和企业星期三关闭网站，以应对PHP编程语言曝出的两个严重安全漏洞。PHP是许多网站运行的基础技术，全球约七成网站使用PHP。

网络安全公司Wiz说，这是PHP有史以来发现的最严重漏洞之一，甚至可能是软件发展史上最严重的漏洞之一。黑客可利用漏洞控制网站服务器，无须密码即可入侵。

美国国家安全局星期三（10月21日）在社交媒体平台X发声明说，这些漏洞“往往能让攻击者直接进入服务器的文件系统或数据库”。当局呼吁各机构立即安装修补程序，或将受影响的系统暂时下线。

只有在自有服务器上运行PHP的网站才会受到影响。部分使用其他编程语言的大型平台，以及能迅速安装修补程序的平台则得以继续运作。

PHP基金会安全工程师沃尔克·杜施告诉《华尔街日报》，这是PHP十多年来面临的最严重安全问题。他将这次事件与2014年引发全球紧急修补潮的“心脏出血”（Heartbleed）安全漏洞相提并论。

此次漏洞曝光之际，人工智能（AI）模型的能力不断增强，推动软件安全漏洞披露数量激增。2026年发现的漏洞数量预计将达到去年的约两倍，创下新纪录。

PHP开发人员星期三发布了修补程序。资助PHP开发工作的PHP基金会在博客文章中呼吁，所有使用PHP的机构立即更新系统。

网络安全公司Calif今年8月在OpenAI资助的一项PHP代码审计中，使用OpenAI的GPT-5.6 Sol模型发现漏洞。OpenAI随后在X发文说，这次发现“标志着一个新阶段：AI能够发现影响整个互联网的安全漏洞”。

法国多个地方政府网站，包括巴黎警察局网站，应国家网络安全局要求暂时关闭。荷兰国家数字身份服务DigiD、众议院网站和国家网络安全中心网站也预防性下线。澳大利亚信号局说，政府网络安全网站也受到影响。

维基媒体基金会警告，旗下网站可能出现服务中断，并主动关闭部分配套服务进行修补。日本多款热门游戏宝可梦系列应用及《赛马娘》也因服务器安全维护暂停服务。