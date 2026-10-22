印度蟑螂人民党（CJP）两名领导人获释，结束逾一周的警方拘留。印度当局加强对抗议活动的限制，政府大幅修改选民名册。

据彭博社报道，索拉夫·达斯和阿舒托什·兰卡于10月13日在新德里历史悠久的抗议场地詹塔尔·曼塔尔越过路障后被捕。当时，两人手持印度国旗，要求首席选举专员库马尔辞职。

一名特别行政裁判官接受两人提供的保释担保后，下令释放两人。两人也承诺不再号召民众到当地示威。不过，获释数小时后，两人在视频中再次要求库马尔辞职。

两人的拘留成为当局与抗议运动对峙的焦点。围绕选民名册改革的争议，促使反对党和学生组织走上街头。本月已有数千名示威者被拘留，新德里部分地区也一度遭封锁。

两人仍面临法律调查，星期五（23日）须再次出庭，德里警方也在调查针对两人的另外两起刑事案件。

争议因《印度快报》上个月的一项调查进一步升温。调查发现，选举委员会两名专员曾多次反对选民名册大规模更新的部分做法。这项更新从选民名册草案中删除了数百万人。选举委员会否认有任何不当行为。

目前抗议活动暂时平息，但农民团体联盟已号召全国民众于10月23日举行抗议，反对党国大党也获准于11月1日在新德里举行集会。总理莫迪尚未公开评论抗议活动。