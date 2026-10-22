2022年至2025年间，韩国自杀身亡的学龄儿童与青少年人数上升了25.8%。2026年上半年，当地又发生112起学生自杀事件。

韩国执政党国民力量党议员徐范洙星期四（10月22日）公开的教育部数据显示，韩国中小学生自杀人数呈逐年上升趋势。从2022年的194人增至2023年的214人、2024年增至221人，并在2025年进一步上升至244人。

据韩国媒体报道，2022年至2026年6月，全韩累计有985名学生自杀身亡。2025年的死者中就包括146名高中生、92名初中生以及六名小学生。

徐范洙强调，当局在厘清学生自杀诱因方面存在严重疏漏。在上述期间发生的自杀案例中，多达300起死因被归类为未知。

目前，学生死因的分类主要由教师根据学校报告进行评估，而相关报告的信息来源包括教职人员、死者同学，以及家属提供的数据。

徐范洙指出，学校的心理辅导资源依然十分紧缺。截至2025年4月，全韩1万2167所学校中，仅42.5%配备了专职心理辅导教师。即便将巡回指导的学校辅导员纳入计算，配给率也仅升至49.6%。

此外，由于教育部的上报系统中并未包含相关统计项目，教育部甚至无法确认发生自杀事件的学校此前是否配备了辅导教师。

徐范洙指责这种疏漏是失职行为，并呼吁当局加强对学生自杀原因的科学分析，扩大心理辅导人员队伍，建立更完善的预防措施，才可及时干预有自杀倾向的学生。