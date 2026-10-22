（华盛顿综合电）美国媒体报道，美国和以色列军方已制定具体计划，准备在下月美国中期选举后恢复打击伊朗。一些美国官员认为，只要展开为期三天的高强度军事行动，就足以造成重大经济损害，从而迫使伊朗改变立场。不过，目前尚不清楚美国总统特朗普会否批准新一轮打击。

《纽约时报》星期三（10月21日）引述多名匿名美国官员与知情者报道，美以军方在推进这项潜在行动的筹划工作之际，也已加紧演练，出动战机飞越伊拉克上空演习打击战术。据悉，美国战争部长赫格塞斯本周在以色列会见以总理内坦亚胡，讨论发动新一轮打击的事宜。

据报道，新一轮打击目标可能包括伊朗的能源基础设施、核设施，以及导弹和无人机库，但由于担心进一步推高汽油价格，两军将避免瞄准炼油厂和石油基础设施。

分析：再发动大规模袭击 成效存疑

一些官员主张，如果再发动一轮大规模袭击，就可能把伊朗经济推向崩溃边缘，迫使德黑兰做出外交让步。

不过，恢复打击的成效令人存疑。前几轮交火不仅推高全球能源价格和通货膨胀、破坏中东地区安全局势，还导致五角大楼的导弹拦截器短缺。

伊朗官员之前表明，如果美以再次来袭，伊朗将扩大打击范围，除了商船和能源基础设施，中东地区的数据中心和海底互联网光缆也将成为报复目标。

目前不确定，特朗普会否同意发动新一轮打击，旨在结束冲突的外交努力也在继续。

美国官员说，特朗普也有可能决定本月展开新军事行动，但考虑到他承诺不会在中期选举前动手、美军装备与部队预计要11月初才全部部署到位等因素，这种可能性很小。

另据美国新闻网站Axios引述美以官员的话报道，数十架以色列空军战斗机在星期一（19日）的一次演习中，飞到距离以色列800多英里（1300多公里）的伊朗边境附近。这次演习旨在威慑伊朗，阻止伊朗在下周二（27日）的以色列大选前发动袭击。

报道指出，此举有可能导致误判，从而引起伊朗反击，使战事重燃。部分美国消息人士甚至认为，以色列可能希望伊朗向战机开火，让以色列有借口袭击伊朗。

美媒：伊朗海上石油库存已耗尽 通胀加剧

随着冲突持续，伊朗的海上石油库存已耗尽。对本就面对通胀失控与物资短缺的伊朗经济来说，石油收入下滑是又一打击。

《华尔街日报》报道，美以伊冲突爆发后，伊朗停泊在亚洲水域的数十艘油轮仍持续向中国出售石油，为德黑兰带来数十亿美元急需的资金。

但商品数据机构Kpler的分析师说，在美国的海上封锁切断伊朗原油补给后，伊朗的海上石油库存到10月中旬就耗尽，现已没有石油可以交付给中国。

美国中央司令部星期六（17日）说，美国的封锁已导致德黑兰损失至少250亿美元（320亿新元）石油收入，这将进一步削弱伊朗修复受损工厂与补充武器装备的能力。

据Kpler的数据，今年2月战争爆发时，伊朗在海外存有约1亿3500万桶石油，大部分位于马来西亚和新加坡沿岸水域。

今年4月美国首次对伊朗石油运输实施封锁后，伊朗继续出售这些海上储备，并趁6月中美国在和谈期间解除封锁时重建库存。但7月中美国再度实施封锁，伊朗海上库存迅速下降，如今已耗尽。

Kpler原油分析主管法拉克沙希指出，石油销售占伊朗政府收入的三四成，也是最大外汇来源。石油收入锐减之际，伊朗货币也持续走软，进一步加剧通胀。

他说：“美国似乎押注于经济压力要么会迫使伊朗政权重返谈判桌，同意达成核协议；要么会在国内引发抗议活动，形成令伊朗政权难以控制的局面。”