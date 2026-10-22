据土耳其外交部消息人士透露，应安卡拉倡议，欧洲与中东多国的高级外交官将于星期五（10月23日）在伊斯坦布尔举行会谈。

消息人士称，由英国、法国和德国组成的“欧洲三国”（E3）外长，将与新成立的“R4”集团外长会面，讨论巴勒斯坦问题、也门局势、霍尔木兹海峡安全，以及结束俄乌战争的途径。

“R4”集团于今年成立，成员包括埃及，以及《麦加共同防御协议》的签署国——土耳其、沙特阿拉伯和巴基斯坦。三方于今年8月签署了该项共同防务协定。

土耳其外长菲丹将主持本次会议，这也是这两个集团首次举行联合会晤。

消息人士告诉法新社：“在土耳其的倡议下，这七个国家将首次以‘R4+E3’的形式聚首。”各方将探讨“在未来一段时间内可付诸实践的合作与协调机遇”。

消息人士指出，作为会议主席，菲丹预计将重点促请国际社会加大对以色列的施压，以回应以色列扩大犹太人定居点以及纵容定居者恐怖主义的行为。

此外，菲丹将强调支持沙特应对也门胡塞武装袭击的安全关切，并重申确保霍尔木兹海峡和曼德海峡实现永久航行自由的必要性。

在俄乌局势方面，菲丹将再次提出土耳其的“警告与建议”，旨在防止俄乌战争蔓延至黑海，并遏制平民伤亡进一步扩大。