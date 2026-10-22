面对美国的制裁压力，国际刑事法院（ICC）星期四（10月22日）获颁欧洲议会最高人权奖萨哈罗夫奖。

法新社报道指，欧盟此举意在展现公开支持，不过也可能进一步激怒美国总统特朗普。

欧洲议会议长梅措拉（Roberta Metsola）在宣布获奖名单时强调：“欧盟立足于对多边主义与国际机构的尊重，该奖项旨在肯定国际刑事法院在维护国际法与司法公正方面的重大贡献。”

国际刑事法院随后对欧洲议会致谢，并表示在本院及其官员面临前所未有挑战之际荣获萨哈罗夫奖，具有特殊而深远的意义。

国际刑事法院院长赤根智子（Tomoko Akane）指出：“在这一背景下，该奖项再次重申独立司法机构以及致力于维护国际法相关人员的重要性。”

本月早些时候，美国宣布对主要审判战争罪、反人类罪及灭绝种族罪的国际刑事法院实施制裁，旨在瘫痪其日常运作。

由于不满法院法官就加沙冲突中涉嫌的罪行向以色列总理内坦亚胡签发逮捕令，特朗普政府此前已誓言要将该法院“拆得一砖不剩”。

此前，曾任联合国人权事务高级专员的国际刑事法院前法官皮莱（Navi Pillay）在本月荣获诺贝尔和平奖。特朗普对这项决定予以猛烈抨击，指责该评选“可耻”，并主张奖项本应属于他。

针对将于六个月内生效的美国制裁，欧盟此前已表态全力支持国际刑事法院，并声明已准备好采取一切必要措施，确保法院能够维持正常运转。