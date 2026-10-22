人工智能晶片巨头英伟达（Nvidia）首席执行官黄仁勋说，警告人工智能（AI）可能毁灭人类的言论，不过是博取头条新闻的低劣手段。

黄仁勋星期四（10月22日）在英伟达于柏林举办的一场研讨会上说：“当你声称这会导致人类文明走向终结时，首先，这绝非事实。”

黄仁勋补充说，尽管这类言论能够制造头条新闻，但它们不过是凭空捏造的。

在此前测试中出现AI技术突破控制的事件后，关于AI是否对人类构成生存威胁引发激烈争论。

今年9月，人工智能研究机构Anthropic的一名研究人员离职并发出严厉警告，指主流AI实验室正在“拿我们的生命作赌注”。与此同时，Anthropic以及另一行业巨头OpenAI的掌门人也都呼吁放缓发展脚步。

然而，黄仁勋坚定地站在对立阵营，主张全力以赴推动该技术的发展。

人们普遍认为，美国监管机构不大可能干预AI的发展。美国总统特朗普反对严格监管，并于9月说，美国政府将在官方沟通中将该技术重命名为“超级智能”（super intelligence）。

在柏林的演说中，黄仁勋敦促全球以负责任的乐观态度看待AI。

他说：“如果你关心超越我们自身寿命的未来，如果你关心可持续发展的未来，现在就是绝佳的时机——去打造AI吧。不要试图扼杀AI。”