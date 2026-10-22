日本房价飙升导致普通民众一房难求，已成为日本政坛迫切要解决的问题。执政的自民党研判，外国人“炒楼”是推高都市住宅价格的主因。为遏制以短期转售为目的的投机交易，当局极可能重启“泡沫经济时期”的高税率政策。

自民党“住宅土地与城市政策调查会”星期三（10月21日）召开会议。会中发布的报告指出，在人口密集的东京23区，新建公寓平均单套价格已达1亿3784万日元（约112万新元），同比上涨18.5%。

鉴于东京普通职员的平均年收入仅为678万日元，报告认为普通民众要买下这些公寓已难如登天。

在2月的众议院选战中，自民党的竞选纲领之一是“抑制首都圈等地投机性买卖”。随着明年初地方选举临近，该党向高市政府设立的“外国人政策本部”项目组提交建议，要求尽早出台税收措施抑制房价。

主持会议的自民党议员松岛绿告诉媒体，正在考虑的具体对策之一，是恢复日本在泡沫经济时期曾实施的“土地转让收益重税制度”。

根据该制度，个人持有期在五年及以下的房产，将被征收高达52%的重税；若房产属于企业，则将根据土地持有期限的长短，在原有税率基础上加征5%至10%税款。

据报道，相关征税制度若获采纳，将成为执政党12月汇总的《税制改革大纲》的重点内容之一。

自民党政务调查会长小林鹰之在社交媒体发文强调：“以投机为目的的房产交易，导致真正有居住需求的人无法以合理价格买房，绝不能任由这一情况持续下去。”

市区房价暴涨也连带推高房租。政府7月出台一项扶持措施，旨在将全国各地的闲置房屋以低廉租金出租；此外，当局还在探讨为育儿家庭提供购房补贴。

当局关注炒楼现象也因为日本市区的新建公寓“炒房”率近年明显上升。根据调查，2024年短期楼房交易占比为8.8%，较前一年增长3.6个百分点。在东京最热门的千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区和涩谷区，这一比率更高达12.1%。

为遏制炒房行为，东京都政府已要求开发商克制向大宗购房者推销房产。东京都知事小池百合子指出：“在房价高企的背景下，为抑制投机性交易，必须从开发项目上采取相应对策。”

《日经新闻》指出，尽管日元贬值引发外国人在日本爆买房产并推高房价，但如果仅针对外国人实施限购，可能会违反与服务贸易及投资相关的国际协定。因此，日本政府考虑不采取按国籍“一刀切”的做法，而是重点针对“短期转售”等投机性极强的交易制定对策。