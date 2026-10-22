朝鲜劳动党总务部长金与正再次对韩国发出军事威胁，宣称将在前线部署新的应对手段，并让对韩扩音器于数日内进入待命状态。

朝中社同时公开金与正视察边境要塞化工程的照片，凸显平壤持续落实“敌对两国”路线的决心。韩国政府则决定致函联合国安全理事会，抗议朝军埋设地雷违反停战协定。

朝中社星期三（10月21日）报道，金与正与国防省顾问朴正天、劳动党书记李日焕等党政军高层，星期二（20日）一同视察南部边境要塞化工程。公开照片显示，身穿浅色大衣的金与正与其他官员站在铁丝网前，察看边境设施。

金与正当天发表谈话，强调按照最高领导人金正恩的指示，将韩朝边界建设为不可逾越的永久国境线，并持续推进边境现代化工程。分析认为，此举意在向内外展示朝方落实“敌对两国”政策的决心。

金与正同时宣称，朝方新的应对手段将进入待命状态，对韩扩音器也将在数日内做好准备。她还猛烈抨击韩国总统国防政策特别顾问、执政党共同民主党议员金炳柱，要求他“立即闭嘴”。

金炳柱前一天批评朝军埋设地雷造成韩军官兵受伤，却反指事件是韩方“自导自演”，甚至威胁恢复扩音器广播。

自9月21日韩国西部前线非军事区（DMZ）发生地雷爆炸以来，金与正已发表10次谈话或声明，其中九次涉及地雷事件，过去四天更连续三次表态，持续加大对韩施压力度。

主管对韩及对外政策的金与正继19日威胁恢复对韩扩音器广播后，又扬言将在本月底前重启广播。

韩国军方透露，目前尚未发现朝方新安装扩音器的迹象，但已监测到维修现有设备的动向，显示朝方可能正为恢复广播做准备。

不过，分析认为，朝方真正恢复广播的可能性仍不高。金与正将此前所称的扩音器“投入运作”改为“进入待命状态”，显示平壤仍为实际行动保留回旋余地。

分析：朝鲜欲阻止韩军干扰边境工程

韩国统一研究院高级研究委员洪珉指出，朝方主要意图可能并非激化军事冲突，而是阻止韩军干扰边境工程，尤其希望韩军不要采取超出警告射击范围的实弹射击。韩国军方目前也未发现朝军部署所谓“新应对手段”的明显迹象。

同时，韩国外交部22日宣布，将致函联合国安理会主席，说明朝军埋设地雷明显违反《朝鲜停战协定》，要求朝方道歉并采取负责任的措施。统一部则呼吁双方就军事分界线（MDL）问题建立沟通机制，防止意外冲突。

若朝方最终恢复对韩扩音器广播，将是去年6月停止广播以来首次重启。鉴于韩军此前已暗示可能采取相应反制措施，双方一旦重启广播对抗，恐进一步推高边境军事紧张局势。