国际货币基金组织（IMF）与经济合作与发展组织（OECD）官员警告，人工智能（AI）能有望推动全球经济增长，但如果电力供应、数码基础设施和技能培训的可及性得不到改善，较贫穷国家、规模较小的企业和年轻劳动者可能无法从中受益。

这一警告发出之际，晶片和AI基础设施领域的巨额投资推动全球经济增长，并带动股市创下历史新高，但也引发担忧：随着借贷成本上升，企业能否从庞大的支出承诺中获得足够回报。

IMF财政事务部副主任诺里斯（Era Dabla-Norris）说：“对于许多发展经济体，关键在于能否采纳并普及AI。”

IMF估计，有效应用AI在中期内每年可为全球增长贡献高达0.5%。迄今为止，整体生产力的实际体现比评估的少。诺里斯说，如果AI接手员工传统上用以积累经验的工作任务，年轻员工和初入职场者可能尤其容易受到冲击。

OECD估计，在其成员国中，AI每年可推动生产力增长0.4%至1.2%。但首席经济学师斯卡尔佩塔（Stefano Scarpetta）指出，AI在工作场所的应用落后于消费端，企业核心业务的采纳依然有限。斯卡尔佩塔说：“接触与实际使用之间存在很大差距。”

此外，全球约40%的工作岗位可能受AI影响，导致大规模裁员。巴克莱银行（Barclays）今年将裁员约5000人，并利用AI等技术降本增效；电子湾（eBay）据传将裁掉9%的员工；高通（Qualcomm）则预计开展以绩效为导向的全球裁员。