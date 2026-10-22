乌克兰总统泽连斯基星期四（10月22日）说，俄军在夜间向基辅发射三枚携带有集束弹头的弹道导弹。

泽连斯基指出，此类导弹旨在接近目标时在空中引爆，将破坏范围扩大至直径400米的区域。

他补充说，其中一枚导弹击中基辅的历史街区，落点紧邻基辅洞窟修道院（Kyiv-Pechersk Lavra）的建筑群附近。

他还提到，俄军持续将乌克兰的能源基础设施作为袭击目标，自10月11日以来，针对关键能源设施的袭击已超过170次。

星期四较早时，俄罗斯国防部通报称，过去一晚，俄军对乌克兰境内军工设施、交通基础设施和港口等目标实施大规模打击。

俄国防部说，俄军使用陆基高精度武器和无人机实施大规模打击，目标包括乌克兰境内生产和存放远程、中程巡航导弹和无人机的军工设施，基辅市的交通基础设施，敖德萨州的港口基础设施，以及服务于乌军的海上船只等。

俄国防部还说，莫斯科时间21日20时至22日8时，俄防空系统在别尔哥罗德州、布良斯克州、弗拉基米尔州、莫斯科州等十余个地区和黑海上空共摧毁808架乌克兰固定翼无人机。