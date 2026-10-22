伊朗军队总司令哈塔米说，伊军在装备方面已做好应对非对称战争的准备，在无人机领域已达到相对成熟的水平。

据新华社报道，哈塔米星期四（10月22日）在视察一处作战型无人机生产中心时说，伊军无人机旨在发挥确保在非对称战争中保持存在感的作用，而目前伊朗在无人机的生产、分发与维护方面都非常活跃，包括空中无人机、无人水面艇等各类无人系统正被用于执行多种任务。

哈塔米还说，无论是在数量还是质量上，伊朗军队目前在非对称战争所需装备方面都处于有利地位，官兵士气高昂，正积极投身于必要装备的生产中。

针对伊军在霍尔木兹海峡以东的行动，哈塔米说，伊朗军方在该区域已部署包括水雷和各类自动化控制系统在内的多种装备，并正持续密切监视局势，敌方舰船一旦进入，将成为伊军的打击目标。

《纽约时报》引述美国官员和知情者的消息报道，美国和以色列军方已制定具体计划，准备在美国中期选举后再次打击伊朗，打击目标可能包括伊朗的能源基础设施、核设施，以及导弹和无人机武器库。