美国中期选举在即，哈佛大学肯尼迪学院政治研究所最新发布的民调，揭示美国年轻人中蔓延的深刻焦虑与政治异化。

调查显示，30岁以下美国青年对国家发展方向的信心已跌至历史最低点，不仅对现任总统特朗普的执政表现表达强烈不满，对未来经济前景也感到空前悲观。

这份基于2024名18至29岁青年的调查显示，在计划参加下月美国中期选举的年轻选民中，近三分之二（63%）表明，他们投票的主要动机是反对特朗普总统及其政策，仅14%说投票是为了支持特朗普，另有17%认为总统并非考量因素。

在经济议题上，年轻人的不满情绪尤为突出。高达77%的受访者对特朗普处理经济的方式表示不赞成，这一数字甚至涵盖约半数的年轻共和党人。更令人触目惊心的是，仅9%受访者认为美国正在向正确的方向发展，这是该民调自创立以来的最低纪录。

受深刻的幻灭感影响，年轻选民的投票意愿也大幅下降。在18至29岁的受访者中，仅33%表示一定会去投票，相比2022年的40%已显著下滑。

与此同时，民主共和两党的表现均未能赢得信任。67%的受访者不满民主党人的工作，而对共和党人的不满比例更高达74%。

哈佛大学政治研究所民调负责人沃尔佩（John Della Volpe）分析指：“在踏入成年之初，年轻人本应能够看到一条从辛苦付出走向稳定生活的清晰路径。而如今最大的悬念在于，这个承诺是否依然成立。”